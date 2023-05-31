Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив нового очільника ОВА Олега Кіпера та провів нараду з військовими та правоохоронцями, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави".

Зеленський уточнив, що під час наради обговорили питання:

відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,

перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану,

забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб,

реабілітації військових.

Також президент відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.