Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в останню хвилину відмовився від участі в європейському саміті у Кишиневі (Молдова), повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Politico.

За словами трьох анонімних осіб, які брали участь у підготовці саміту, Ердоган відмовився від участі в останні хвилини.

Так зване Європейське політичне співтовариство (EPC) це новий колектив, що був створений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Основне завдання саміту об'єднати європейських лідерів за межами ЄС.

Цього разу на саміті будуть присутні понад 40 європейських лідерів, у тому числі з усіх 27 країн ЄС, а також з країн, що не входять до ЄС, таких як Велика Британія та країн Західних Балкан.

Завтрашня зустріч лідерів стане другою, після інавгураційної зустрічі в Празі в жовтні минулого року.

Нагадаємо, президент Росії та військовий злочинець Володимир Путін не буде присутній на церемонії інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.