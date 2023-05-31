ЗМІ: Ватажок "ПВК Вагнер" Пригожин вирушив у турне Росією

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин після Бахмута переключив свою медійну активність на російські регіони, повідомляє Українська правда.

Про це пише "Медуза".

За два дні наприкінці травня Пригожин встиг дати три пресконференції - в Єкатеринбурзі, Владивостоці та Новосибірську (ще одна очікується в Нижньому Новгороді).

"Кухар" Путіна презентує якийсь проект "Вагнер. Другий фронт". Що з себе представляє цей "фронт", до кінця не зрозуміло.

"Проект спрямований чи то на військово-патріотичне виховання молоді, чи то на те, щоб нібито чесно розповідати росіянам про проблеми, пов'язані з війною в Україні, а не тільки про успіхи Міноборони РФ (з яким глава ПВК активно конфліктує)".

Набір тез, які Пригожин озвучує журналістам, скрізь приблизно однаковий: війна буде тривалою, потрібно терміново оголошувати загальну мобілізацію, повертати смертну кару і вводити планову економіку.

При цьому головний вагнерівець підкреслює, що його нинішню активність не потрібно розцінювати як початок політичної кар'єри: створювати свою партію або балотуватися в президенти він не планує.

Серед іншого прокоментував Пригожин і нещодавню атаку дронів на Москву. Запропонував "простим москвичам" набратися терпіння, а Міноборони розставити побільше систем ППО.

Згадав він і про свої спроби захопити Бахмут. Пригожин поскаржився, що йому не вистачало людей, йому "припинили давати ув'язнених", влаштували "снарядний голод".

Також ватажок "Вагнера" погодився з нещодавньою пропозицією Рамзана Кадирова ввести в Росії воєнний стан.