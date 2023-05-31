Президент Хорватії: "Слава Україні" – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків

Відомий проросійськими поглядами президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє N1.

Під час церемонії вручення нагород міста Загреба Міланович прокоментував журналістам використання правими силами гасла усташів "За дім готові", яке офіційно заборонене у Хорватії.

"Нема різниці між "За дім готові" та "Слава Україні". Це – вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків… Не хочу таке чути в Хорватії" , – заявив він.

"Мене не цікавить, що деякі лідери "підсіли" на нього. Хай вигадають інше привітання" , – додав хорватський президент.

Зазначимо, що гасло "Слава Україні" (та відповідь "По всій землі слава") існує щонайменше з ХІХ століття, а поширення набуло ще в Армії Української Народної Республіки початку ХХ століття, звідки перейшло до пластових організацій.

Нагадаємо, президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, у січні він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.