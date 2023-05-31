США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму $300 млн, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.
"Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони", — сказано в повідомленні.
Зброя надається Україні із запасів США.
До нового пакету військової допомоги увійшло:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- ракети AIM-7 для систем ППО;
- системи ППО Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
- протитанкові системи AT-4;
- понад 30 млн набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- прилади нічного бачення.
Це вже 39 пакет військової допомоги від США.