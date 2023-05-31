США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму $300 млн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони" , — сказано в повідомленні.

Зброя надається Україні із запасів США.

До нового пакету військової допомоги увійшло:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ракети AIM-7 для систем ППО;

системи ППО Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові системи AT-4;

понад 30 млн набоїв для стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

боєприпаси для руйнування перешкод;

прилади нічного бачення.

Це вже 39 пакет військової допомоги від США.