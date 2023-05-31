США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Фото: Flickr

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму $300 млн, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони", — сказано в повідомленні.

Зброя надається Україні із запасів США.

До нового пакету військової допомоги увійшло:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • ракети AIM-7 для систем ППО;
  • системи ППО Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 30 млн набоїв для стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • прилади нічного бачення.

Це вже 39 пакет військової допомоги від США.

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