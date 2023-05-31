Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Telegram.

За словами головнокомандувача, він розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил України щодо визволення української території і про можливі дії противника.

Також, пише Залужний, сторони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди.

"Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16.

Домовилися підтримувати діалог і надалі".