Стефанчук: Сенат Чехії прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО

У середу, 31 травня, Сенат Чехії прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

"Сьогодні Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору" , - написав Стефанчук.

У прийнятій постанові, зокрема, йдеться:

Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності.

В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.

Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

Окрім того, у резолюції наголошується, що саміт у Вільнюсі має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Проте генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.

У липні пройде саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО. При цьому країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США. За словами західних чиновників, така угода могла б змінити хід війни, а документ допоміг би просуватися Україні на шляху до НАТО.