Розвідка Британії: Пригожин зняв табу на розмови про заміну Путіна

У британській розвідці припускають, що серія критичних до влади заяв керівника ПВК "Вагнера" послабила у Росії табу на розмови про заміну президента. ﻿Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 1 червня, повідомляє Українська правда.

Аналітики звернули увагу на слова російського політика Бориса Надєждіна в ефірі "НТВ" 27 травня – він закликав у 2024 році обрати нового президента, щоб нормалізувати відносини з Європою.

Вони зауважують, що Надєждін був помітним критиком війни від початку вторгнення, але це чи не перший заклик до заміни Путіна, що пролунав на державному телеканалі РФ.