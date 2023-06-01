Кличко відреагував на скандал із закритим укриттям

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що домовився з патрульною поліцією, що правоохоронці під час тривог об'їжджатимуть столичні укриття, щоб перевірити, чи вони відкриті.

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.

Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, які є на карті міста і перевірятимуть, чи вони відкриті. І оперативно передаватимуть інформацію міським службам" , - заявив мер столиці.

У КМДА повідомили, що зараз правоохоронці проводять слідчі дії в поліклініці Деснянського району, поблизу якої вночі 1 червня загинули двоє дорослих та дитина.

Кличко зазначив, що уламок ракети впав біля входу в медустанову через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги – тоді, коли люди прямували до укриття.

"Наразі слідство встановлює, чи було відкрито укриття. І чи були в ньому люди. Тому що, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей" , - наголосив Кличко.

За словами мера, у Деснянському районі пошкоджено три школи, дитячий садок, 6 будинків та поліцейську ділянку.

Загалом внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. З них троє людей загинули, у тому числі одна дитина. 16 поранено, 9 осіб госпіталізовано, одну з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу.

Мер зазначив, що у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, та голови районів.

Він також додав, що у школі поряд із поліклінікою, біля якої загинули люди, бомбосховище було відкритим і в ньому були люди.

Кличко наголосив, що дав доручення всім главам районів "ще раз перевірити всі укриття".

Раніше столичний житель Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм ніхто не відкрив.

Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичній установі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрито укриття.