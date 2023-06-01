Зеленський: Три кроки, як Європа може допомогти перемозі України

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти заявив про існування відомого Європі плану, який дозволить Україні впоратися з російською агресією, повідомляє Українська правда.

Президент, який відкривав дискусію після виступи президентки Молдови Маї Санду, висловив впевненість, що його пояснення відомі партнерам. "Кожен з вас це знає", – заявив він, звертаючись до лідерів майже 50 держав, що зібралися у замку Мімі в селі Бульбоака.

За словами Зеленського, є три кроки і, по суті, напрямки допомоги.

"Перше – це повний захист від російського терору, передусім на землі, але також на небі", – пояснив він, закликавши Захід надавати Україні бойові літаки і системи ППО, які дозволять Україні отримати перевагу на полі бою.

По-друге, Зеленський закликав світ чітко визначатися з усіма проявами російської агресії, не лише в Україні, а також навів приклад російської окупації у Молдові.

Ми всі бачимо, звідки походить агресія, хто є агресором. Росія обрала шлях агресії... Але російський контингент перебуває у Придністров’ї вже понад 30 років. І як довго ще буде там лишатися? На це запитання треба дати відповідь" , – пояснив він.

Як третій елемент подолання агресії Зеленський назвав вступ України до НАТО та ЄС.

"На саміті НАТО має бути чітка дорога до членства і мають бути схвалені гарантії безпеки, а восени – також мають розпочатися переговори в ЄС" , - відзначив президент.

Зеленський також переконаний, що в довгостроковому періоді місце в ЄС отримають не тільки Молдова з Грузією, а і Білорусь.