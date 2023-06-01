Пєсков: обстріли Бєлгородщини ніяк не впливають на війну з Україною

Речник російського керівника Дмитро Пєсков заявив, що обстріли в Бєлгородській області ніяк не впливають на перебіг так званої "спецоперації", як в Росії називають війну проти України, повідомляє Українська правда.

За словами Пєскова, ситуація з обстрілами в Бєлгородській області ніяк не може вплинути на перебіг "спецоперації" загалом.

При цьому він заявив, що не моєе нічого розповісти про "нюанси".

Щодо евакуації, то Пєсков сказав, що над цим працює регіональна влада, яка постійно перебуває на зв'язку із російським президентом Володимиром Путіним.