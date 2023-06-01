Придністров'я не завадить Молдові вступити у ЄС - Боррель

Ситуація із невизнаним Придністров'ям не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу﻿. Про це після прибуття на саміт у молдовському селі Бульбоака заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель із посиланням на "Європейську правду", повідомляє Ділова столиця.

"Рух Молдови в бік ЄС не залежить від подій у Придністров'ї" , – сказав він.

Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку республіку Північного Кіпру).

"Молдова теж може це зробити" , – додав він.

Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.

Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт особисто, заявив, що Україна і Молдова разом будуть у Євросоюзі.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола, відповідаючи на питання про можливість вступу Молдови до ЄС до 2030 року зазначила, що Євросоюз "буде готовий, коли Молдова буде готова".