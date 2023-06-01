В НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки для України — Столтенберг

Країни НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки для України. Альянс зосереджується на допомозі для закінчення війни, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив генсек НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі з главами МЗС країн-членів Альянсу в Осло.

Він наголосив, що безпеки України повинна бути гарантована після завершення війни. Проте союзники НАТО все ще не дійшли згоди щодо деталей у цьому питанні.

"Нам потрібно переконатися, що історія не повториться, щоб ця модель російської агресії проти України дійсно припинилася. Тому ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни" , - сказав Столтенберг.

За його словами, поки є питання щодо того, як працюватимуть будь-які зобов’язання перед Україною.

Гарантії безпеки для України

Україна неодноразово наголошувала, що готова приєднатися до НАТО, але, як заявляв президент Володимир Зеленський, це не станеться до закінчення війни. Водночас глава держави закликає альянс надати Україні чіткий план щодо вступу та гарантії безпеки.

В НАТО поки не поспішають з обіцянками щодо гарантій безпеки, але члени альянсу та генсек наголошують на "відкритих дверях" для України. За даними західних ЗМІ, НАТО обговорює декілька "механізмів безпеки".