В Одесі сталася перестрілка: є загиблі та поранені (Оновлено)
В Одесі сталась перестрілка, в результаті інциденту загинули двоє людей. Жінка загинула на місці, пізніше у кареті швидкої помер чоловік, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За даними місцевого видання "Думская", перестрілка сталася поблизу Київського ринку.
Поліцейські також повідомили, що внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.
Оновлено. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій BMW.
"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях", — повідомили в поліції.
Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються, повідомили правоохоронці.