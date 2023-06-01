В Одесі сталася перестрілка: є загиблі та поранені (Оновлено)

В Одесі сталась перестрілка, в результаті інциденту загинули двоє людей. Жінка загинула на місці, пізніше у кареті швидкої помер чоловік, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними місцевого видання "Думская", перестрілка сталася поблизу Київського ринку.

Поліцейські також повідомили, що внаслідок події одна людина загинула. Ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.

Оновлено. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій BMW.

"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях" , — повідомили﻿ в поліції.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються, повідомили правоохоронці.