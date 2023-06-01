В Україні перевірять доступність укриттів та посилять відповідальність — Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалить протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в місті Києві, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

"Сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет. Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в місті Києві" , — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що в будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей.

"Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторювалися" , — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер" - всі були знищені силами протиповітряної оборони. Унаслідок нічної атаки загинули троє людей, серед них дитина.