ЄС готує програму підтримки України на десятки мільярдів євро — FT

Євросоюз готує чотирирічну програму фінансової підтримки України, яка становитиме десятки мільярдів євро, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times з посиланням на європейських дипломатів та посадових осіб.

Цьогоріч макрофінансова підтримка України з боку ЄС становитиме 18 млрд євро.

За словами дипломатів та офіційних осіб ЄС, Єврокомісія розпочала роботу над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби країни не лише наступного, а й до 2027 року.

Якщо цей план схвалять всі країни-члени ЄС, що навряд чи буде досягнуто легко, гроші можуть бути використані для загальної бюджетної підтримки України. Зокрема, можливо буде розширено поточний пакет макрофінансової допомоги ЄС на суму 18 млрд євро.

Також кошти можуть бути спрямовані на першочергові невідкладні потреби України у відновленні. Цьогоріч вони оцінюються в 14 млрд доларів.

Планування більш довготривалої допомоги України, яка може спричинити новий випуск боргових зобовʼязань комісією, зʼявився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС, розрахованого на 2021–2027 роки.

Наразі Єврокомісія в процесі розробки пропозицій, але вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, до конференції з відновлення України, запланованої на 21–22 червня в Лондоні.