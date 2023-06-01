Зеленський: дії ЗСУ в Придністров’ї можливі лише за згоди Молдови

Україна не має права на військові дії у Придністров’ї, якщо не буде прохання влади Республіки Молдова, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти.

Зеленський виключив односторонні дії України у Придністров’ї.

"Україна може реагувати і допомагати, тільки якщо буде запит від влади Республіки Молдова" , – заявив він.

Спершу президент відмовився відповідати на поставлене двічі запитання про те, чи існував такий запит з боку Молдови, але згодом повернувся до цієї теми і вирішив внести ясність, заявивши: "запиту не було"

Зеленський також підкреслив, що Україна не претендує на території Придністров’я.