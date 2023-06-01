Зеленський: дії ЗСУ в Придністров’ї можливі лише за згоди Молдови
Україна не має права на військові дії у Придністров’ї, якщо не буде прохання влади Республіки Молдова, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти.
Зеленський виключив односторонні дії України у Придністров’ї.
"Україна може реагувати і допомагати, тільки якщо буде запит від влади Республіки Молдова", – заявив він.
Спершу президент відмовився відповідати на поставлене двічі запитання про те, чи існував такий запит з боку Молдови, але згодом повернувся до цієї теми і вирішив внести ясність, заявивши: "запиту не було"
Зеленський також підкреслив, що Україна не претендує на території Придністров’я.
"Вони повинні об'єднатися з їхньою державою, з їхньою історією – тобто з Молдовою", – наголосив президент, пригадавши, як свого часу проїздив територією Придністров’я і здивувався, коли побачив там прапори РФ, але не Молдови.