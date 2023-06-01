"Може бути нокаут" — Зеленський про закрите укриття в Києві

Президент України Володимир Зеленський обіцяє жорстку реакцію на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища, повідомляє Укрінформ.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за результатами саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі.

"Відповідатимуть усі. Реакція буде тверда" , — сказав він, коментуючи питання про те, якою буде його реакція після повернення до Києва на трагічний випадок із закритим бомбосховищем у Києві.

На уточнювальне запитання, чи може є конкретні відповідальні люди, Зеленський сказав: "Дуже конкретні люди".

За словами Президента, "треба, щоб ще й місцева влада вмикала голову" .

"У нас сьогодні була трагедія. Люди не попали в укриття. Але ми зараз повернемося і поставимо голову на місце, обов’язково" , — додав він.

Зеленський зазначив, що після повернення до України треба розібратися з деталями.

"Розберемося, обов’язково люди будуть відповідати за те, що люди втратили можливість потрапити у бомбосховище і, на жаль, загинули. У нас в Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні" , — сказав він.

Вже після відповіді та оголошення пресконференції закритою, Президент додав ще одну фразу: "Сказав би так: може бути нокаут".