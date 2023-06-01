Пентагон закупить термінали Starlink та послуги для ЗСУ
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX підписала контракт із Міністерством оборони США на постачання терміналів Starlink та послуг зв'язку для Збройних Сил України, повідомляє Ділова столиця.
У Пентагоні заявили, що термінали, найімовірніше, будуть закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби країни у забезпеченні безпеки, пише Bloomberg.
У грудні 2022 року Міноборони США повідомило, що у новому пакеті військової допомоги Україні будуть надані "термінали та послуги" супутникового зв'язку. Однак, не було підтверджень, що контракт отримає SpaceX.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують. Супутниковий зв'язок є життєво важливим рівнем у спільній мережі зв'язку України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу", — йдеться у повідомленні.
9 лютого стало відомо, що компанія SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink для керування дронами під час боїв проти російських окупантів. За словами президента і директора SpaceX Гвінн Шотвелл, Starlink "ніколи не призначався для використання як зброя". Ілон Маск заявив, що не допустить "ескалації конфлікту" в Україні, що може призвести до Третьої світової війни.