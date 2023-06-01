З України вилетів четвертий цивільний літак із початку вторгнення

1 червня четвертий цивільний літак евакуювали з аеропорту Львів з моменту початку російського вторгнення в Україну.﻿ Широкофюзеляжний авіалайнер Airbus A330-300 з мальтійською реєстрацією 9H-SME вилетів вранці зі Львова і приземлився о 07:16 у Варшаві, повідомляє Avianews.

Пересування повітряного судна зареєстрував онлайн-радар Flightradar24, коли авіалайнер перетнув кордон України, і пілоти включили передавач літака.

Після кількох годин перебування у столичному аеропорту Польщі A330-300 вилетів до французького міста Шатору. Тут літаки проходять технічне обслуговування чи консервацію у разі тривалого зберігання.

A330-300 прибув до Львова 23 лютого 2022 року. Літак орендувала українська авіакомпанія “Роза Вітрів” (Windrose) для перевезення вантажів.

Airbus A330-300 9H-SME покидает Украину. Скриншот: Flightradar24

Успішні евакуації літаків з аеропортів України

На цей момент відомо лише про чотири випадки евакуації цивільних літаків з аеропортів України після російського вторгнення.

Оскільки повітряний простір закритий для комерційної авіації з 24 лютого 2022 року, перельоти цивільних авіалайнерів можливі за особливою процедурою після отримання дозволу.

Перша евакуація повітряного судна зі Львова сталася 2 квітня 2022 року, коли пілоти перегнали регіональний літак ATR 72 “Рози Вітрів” до Варшави. 13 вересня 2022 року лоукостер Wizz Air зміг евакуювати зі Львова в Катовіце авіалайнер Airbus A320 із реєстрацією HA-LWS.

4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту Бориспіль до Румунії літак Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP. Це було єдине повітряне судно авіаперевізника, яке було в Україні на момент російського вторгнення.

До цього моменту було відомо лише про одну успішну евакуацію літаків із Борисполя. 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до Борисполя в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими через закриття повітряного простору України.