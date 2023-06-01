Обстріл Києва: у прокуратурі розповіли, чи був п'яним охоронець укриття

Правоохоронці перевірили охоронця, на якого скаржилися жителі Києва, які не могли потрапити в укриття. В ході експертизи виявили, що охоронець не був п'яним, повідомляє Суспільне.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.

За його словами, медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.

Нагадаємо, внаслідок повітряної атаки 1 червня у Києві загинули та поранені, серед них діти. Протиповітряна оборона вночі збила над Києвом 10 ракет.

Під час повітряної тривоги вночі 1 червня укриття у поліклініці у Деснянському районі Києва було закрито, стверджує киянин, чия дружина загинула внаслідок обстрілу. Поліція порушила кримінальну справу за цим фактом.