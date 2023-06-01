На Заході назвали річні втрати Росії в боях за Бахмут

Захід оцінює, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут на сході України.

Про це Sky News заявив західний посадовець на умовах анонімності.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви" , – сказав посадовець.

Він уточнив, що 60 тисяч – це "консервативна оцінка" російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них, додав посадовець, принаймні третина – саме загиблі.

Місто співрозмовник журналістів оцінив як "стратегічно неважливе", додавши, що, за оцінкою Заходу, "українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста".

"Ми бачимо, що сили ПВК "Вагнера" перебувають у процесі відходу (з Бахмута – ред.), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії" , – зазначив він.

Загальна кількість втрат РФ у війні з Україною, за словами західного посадовця, перевищує 200 тисяч.

У ніч проти 21 травня Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмута після багатомісячної наступальної кампанії. Українська сторона ж заявляє, що армія продовжує контролювати частину Бахмута.