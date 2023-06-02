Подорожчання електроенергії: що тепер буде з субсидіями в Україні

Підвищення тарифу на електроенергію для населення призведе до збільшення кількості звернень за субсидіями. ﻿Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За словами Марчак, сьогодні 2,2 мільйона домогосподарств отримують субсидії і 1,3 мільйона отримують пільги.

"Ми очікуємо, що у випадку зростання тарифів будуть нові звернення, і нові громадяни, які відчують, що їх доходів не вистачає, щоб покривати житлово-комунальні послуги, будуть звертатися. Ми працюємо над спрощенням механізму видання субсидій як офлайн так і онлайн" , — сказала вона.

Як зазначила Марчак, кошти на допомогу населенню є. Зокрема, в бюджет було закладено 37 мільярдів гривень на субсидії і пільги. Державна допомога покриватиме збільшену вартість тарифів.

"Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі не треба буде нічого робити, тому що субсидії для них підвищаться автоматично" , — сказала вона.

Нагадаємо, з 1 червня тариф на електроенергію для населення зріс до 2,64 грн/кВт-год. Суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень. Раніше тариф для населення був 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що рішення підвищити тариф пов’язане з обстрілами енергосистеми України минулої зими і є критично необхідним.