Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів та 28 артсистем
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 3 819 (+15) од.,
- бойових броньованих машин – 7 490 (+12) од.,
- артилерійських систем − 3 501 (+27) од.,
- РСЗВ 575 − (+0) од.
- засобів ППО − 335 (+2) од.,
- літаків − 313 (+0) од.,
- вертольотів − 298 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6) од.,
- крилатих ракет - 1117 (+10),
- кораблів/катерів −18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од.,
- спеціальної техніки – 465 (+7) од.
Дані уточнюються