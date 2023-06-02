Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів та 28 артсистем

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,

танків − 3 819 (+15) од.,

бойових броньованих машин – 7 490 (+12) од.,

артилерійських систем − 3 501 (+27) од.,

РСЗВ 575 − (+0) од.

засобів ППО − 335 (+2) од.,

літаків − 313 (+0) од.,

вертольотів − 298 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6) од.,

крилатих ракет - 1117 (+10),

кораблів/катерів −18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од.,

спеціальної техніки – 465 (+7) од.

Дані уточнюються