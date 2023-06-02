Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів та 28 артсистем

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 540 окупантів та 28 артсистем
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували 540 окупантів, 15 танків, 12 ББМ та 27 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 819 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 490 (+12) од.,
  • артилерійських систем − 3 501 (+27) од.,
  • РСЗВ 575 − (+0) од.
  • засобів ППО − 335 (+2) од.,
  • літаків − 313 (+0) од.,
  • вертольотів − 298 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6) од.,
  • крилатих ракет - 1117 (+10),
  • кораблів/катерів −18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од.,
  • спеціальної техніки – 465 (+7) од.

Дані уточнюються

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