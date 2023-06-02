Розвідка Британії: Рейди РДК на територію РФ поставили Кремль перед дилемою

Рейди партизанів на територію РФ, що почастішали, ставлять Кремль перед дилемою: захищати свою територію або залишати війська в захоплених районах України﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, вранці 1 червня партизанські загони вдруге за 10 днів атакували Бєлгородську область РФ. Безпілотники також завдали ударів по Бєлгороду (35 км углиб Росії), а влада евакуювала мирних жителів із прикордонного Шебекіного після обстрілу.

За припущенням британської розвідки, російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попередній раз. Проте, згідно з повідомленням Міноборони РФ, довелося вдатися до розгортання на своїй території всього комплексу вогневих засобів, зокрема ударних гелікоптерів та важкої термобаричної ракетної установки ТОС-1А.

"Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою: посилювати оборону у прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні" , — зазначають у міністерстві.

Вранці російські ЗМІ та адміністрація Білгородської області заявили, що Шебекіне перебуває під обстрілом, з міста почали евакуювати людей.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили про початок "другої фази" та закликали місцевих жителів залишатися у укриттях.