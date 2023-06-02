В ОП назвали склад "коаліції винищувачів", йдеться вже не лише про F-16

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.﻿ Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє Українська правда.

Ігор Жовква зазначив, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

"Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу" , – повідомив Ігор Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн").