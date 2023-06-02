Суд закрив на домашній арешт чотирьох блогерок, які "засвітили" роботу ППО

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту блогерам, які поширювали відео про роботу ППО у соціальних мережах.﻿ Про це, з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, повідомляє Українська правда.

Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокрорів та обрав блогерам, які поширювали в інтернеті інформації про роботу систем ППО та наслідки ураження повітряних цілей запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з рішенням суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.