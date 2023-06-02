Зеленський доручив провести ревізію всіх укриттів країни

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача та доручив перевірити всі укриття України.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля закритого бомбосховища.

Доручив члену Ставки, міністру (стратегічних галузей Олександру) Камишину провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру (внутрішніх справ Ігорю) Клименку, - те саме по Україні".

Деталі: Крім того, на Ставці розглянули стан української ППО, її потреби для відбиття загроз, шляхи вдосконалення "з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва" , - повідомив президент.

Також на Ставці розглянули ситуацію на фронті та заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто оминати санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.

Зеленський повідомив, що готуються відповідні рішення.