ЦНС: РФ перекинула спецназ у Бєлгородську область для боротьби з партизанами

Російська влада у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявили в Центры національного спротиву.

За даними відомства у регіон було доставлено загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

У ЦНС зауважили, що влада РФ почала настільки боятись партизан, що терміново припинила операції даного підрозділу і перенаправила бійців. Задача підрозділу - вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні.

Ситуація у Бєлгородській області

У четвер, 1 червня, в районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, який знаходиться за сім кілометрів від кордону з Україною, відбуваються бої. Тоді ж у РДК заявили про початок другої фази рейду до Бєлгородської області, розпочатого 22 травня.

Пізніше цього ж дня стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Білгородської області. У момент обстрілу в будівлі було повно силовиків, яких зігнали до відділу поліції через оголошений план "Крепость", а "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Окрім цього місцеві жителі помітили рух військової техніки у бік кордону з Україною. Колона тягачів з танками рухалась в бік прикордонного міста Шебекіно.