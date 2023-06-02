Європарламент закликав уряди до заборони TikTok для держслужбовців

Європейський парламент закликав уряди країн союзу заборонити використання TikTok для державних службовців, повідомляє Європейська правда.

У четвер депутати Європарламенту ухвалили доповідь, спрямовану на припинення втручання іноземних урядів у політику континенту за допомогою дезінформації, кібератак та підриву критично важливої інфраструктури.

У своїх рекомендаціях законодавці закликали всі національні уряди приєднатися до обмежень, які Європейський Союз, низка столиць і західних країн за межами Європи вже наклали на використання китайського застосунку TikTok у соціальних мережах. Додаток для обміну відео, який полюбляють підлітки по всьому світу, стикається зі звинуваченнями західних спецслужб у сприянні шпигунству, нездатності захистити персональні дані і навіть у розбещенні молодих людей.

Доповідь є частиною роботи Спеціального комітету Європейського парламенту з питань іноземного втручання в усі демократичні процеси в Європейському Союзі, включаючи дезінформацію (INGE), який був створений у 2020 році з метою припинення впливу таких держав, як Росія та Китай, на європейську політику.

Інституції ЄС зіткнулися з посиленою увагою до того, як іноземні країни лобіюють і впливають на прийняття рішень, після кримінального розслідування в Бельгії щодо отримання законодавцями хабарів від Катару та Марокко.

"Я часто чую, що демократія в усьому світі відступає. Я б сказав, що це неправильне твердження. Демократія не просто відступає. Демократія перебуває під загрозою" , – заявила в Європарламенті Сандра Калнієте, латвійська депутатка, яка підготувала проєкт рекомендацій Європарламенту.

Калнієте заявила, що Європа все ще потребує "конкретного режиму санкцій щодо іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання" і повинна "не боятися викривати тих, хто намагається навмисно і скоординовано маніпулювати нашою демократією".

TikTok був не єдиною компанією, яку перевірили; законодавці також закликали Раду ЄС і Європейську комісію виключити використання китайських і російських технологічних компаній Huawei, ZTE і "Касперський", а також російську компанію NtechLab, яка займається розпізнаванням облич.