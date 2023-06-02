У Кремлі прокоментували слова Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ

Речник президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що у Кремлі "беруть до відома" слова вірменського прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про те, що Вірменія не є союзником РФ у війні проти України, повідомляє Українська правда.

Коментуючи слова Пашиняна на брифінгу для журналістів, Пєсков сказав: "Ми беремо її до відома, це важлива заява".

"Ми знаємо, що є певні нюанси в підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо" , – додав речник Путіна, зазначивши, що "безумовно, ми продовжуємо розвиток наших концептуально союзницьких відносин із Вірменією".

Нагадаємо, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив﻿, що Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України. За його словами, тоді як на Заході Єреван вважають союзником Москви, сама Москва дотримується іншої думки, і "виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі".

Зазначимо, що в останні місяці відносини Росії та Вірменії погіршились через позицію першої щодо Нагірно-Карабаського конфлікту.

Вірменський прем’єр звинувачував керовану Росією Організацію Договору колективної безпеки у фактичній бездіяльності через агресію Азербайджану та публічно допускав вихід із неї.

Крім того, нещодавно Пашинян визнав, що його країна не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з РФ, на тлі намірів ЄС запровадити обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії з торгівлею.