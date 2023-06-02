Уоллес: Україна може повернути Крим до кінця року

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Україна може повернути тимчасово окупований Крим до кінця року. У росіян закінчуються запаси озброєння, повідомляє Еспресо TV.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Воллеса, є реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим уже цього року, оскільки у росіян закінчуються ресурси.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони (російське командування, - ред.) й роблять, але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні" , — сказав міністр.

Уоллес також заявив﻿, що Україна не зможе найближчим часом стати членом НАТО. Водночас, на його думку, багато країн готові підписати з Києвом угоди про безпеку, за допомогою яких Україна зможе модернізувати армію і не допустити нової війни з Росією.