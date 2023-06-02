Блінкен: США за справедливий мир в Україні, а не заморожування війни

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії, повідомляє Європейська правда.

На тлі наростальних закликів до миру за посередництва таких країн, як Китай і Бразилія, Блінкен також виклав принципи того, що він назвав "справедливим і тривалим миром". Серед цих принципів, за його словами, територіальна цілісність України, репарації з боку Росії та відповідальність за воєнні злочини.

Він відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".

"Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці – і дозволить Путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати – не є справедливим і тривалим миром" , – сказав Блінкен.

"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородило б агресора і покарало б жертву", – додав він.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру".