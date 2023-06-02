Нардеп Столар уже втретє виїхав з України

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, відомий столичний забудовник Вадим Столар третій раз залишає Україну, через три дні після повернення з-за кордону, повідомляє Українська правда.

Про це розповіли джерела видання у прикордонній службі.

Повідомляється, що депутат перетнув кордон 1 червня.

За інформацією видання, на початку року Столар, майже через рік після першого виїзду, був змушений повернутись в Україну і навіть відвідати засідання парламенту, бо під загрозою опинився депутатський мандат. А коли знову намагався виїхати, то вже не зміг. І був вимушений залишатись в Україні з січня по квітень.

У квітні питання Столара вирішились, і він знову зміг повернутися до звичного життя на Лазуровому березі в маєтку, який ви бачите на фото, і до вояжів у Дубай (де Столар вже резидент).

Скріншот: УП

Ось статистика переміщень нардепа:

03.04.23 – виїзд;

01.05.23 – повернення;

07.05.23 – виїзд;

27.05.23 – повернення;

01.06.2023 – виїзд.

Журналісти також дізналися, що персонал Столара у Ніцці вже переробив номерні знаки на його авто з українських на європейські.

Сам Столар пояснює ситуацію дуже просто. Каже, що в Монако у нього живе сім'я, і його діти ходять там до школи. Він не бачить в цьому нічого осудного, адже вони з дружиною "зі своїх рахунків платять за цю школу і відображають це відповідно до законодавства".

Депутат визнає, що періодично виїжджає з країни, і робить це "цілком легально й офіційно". Він пояснив, що 1 червня виїхав з України "з офіційним відрядженням до Сенату Франції", де зараз і перебуває. Але уже встиг заїхати до Монако відвідати дружину та дітей і привітати доньку з 16-річчям.

Що передувало: Раніше УП опублікувала своє розслідування "Батальйон Монако 3", в якому повідомила, що Столар перебуває на Лазурному березі.