Трагедія біля укриття в Києві: затриманим повідомили про підозру

Чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття, повідомили про підозру.﻿ Про це заявили в Нацполіції, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб" , - повідомили правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Поліцейські повідомили, що вони опитали:

очевидців,

потерпілих,

та персонал медустанови.

На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

"У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу" , - додали в поліції.

Трагедія біля укриття в Києві

Нагадаємо, вночі 1 червня російські військові здійснили обстріл Києва за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Сили ППО змогли збити всі повітряні цілі, однак уламки від ракет все ж впали на столицю.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина.Вони прямували до укриття в поліклініці, однак так і не змогли туди потрапити, тому що вхідні двері до укриття були зачинені.