Пригожин: Міноборони РФ замінувало для "вагнерівців" шляхи відходу з Бахмута

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його найманців замінували представники Міноборони Росії, повідомляє Українська правда.

"Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи і виявили близько десятка місць, де були розміщені десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін і закінчуючи тоннами пластиду.

Усе це було на управлінні. Зараз ведеться розслідування. Закладали ці снаряди представники Міністерства оборони (РФ - ред.). На запитання, для чого вони це робили, вони тикали пальцем вгору" , — заявив Пригожин.

"Ці заряди не було необхідності укладати, щоб стримати противника, тому що вони знаходяться в тиловій зоні. Тому, можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "Вагнер" , — сказав він.

Пригожин заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. На його думку, це було спробою "публічної порки".