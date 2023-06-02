Захід добре підготував Україну до контрнаступу — Білий дім

В адміністрації США вважають, що разом із союзниками й партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу, повідомляє Укрінформ.

З відповідною заявою виступив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ – ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів" , — підкреслив представник адміністрації.

За його словами, йдеться не лише про надання українцям систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.

Він наголосив, що у міру продовження операцій ЗСУ та звільнення територій, українським силам знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.