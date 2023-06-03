Зеленський: Україна готова до контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. Про це він сказав під час інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", — сказав президент.

Він наголосив, що Україні дуже потрібне деяке озброєння, та чекати на нього місяцями ніхто не буде. Очевидно, що йдеться саме про винищувачі, адже президент зауважив, що російська сторона зберігає перевагу в повітрі.

Також Україні потрібні додаткові комплекси Patriot.

"Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", — пояснив Зеленський.