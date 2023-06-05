Генштаб: Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів

Генштаб: Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили 410 окупантів, 11 ББМ, 12 ворожих артилерійських систем та 11 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 848 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 523 (+11) од.,
  • артилерійських систем − 3 567 (+12) од.,
  • РСЗВ − 584 (+1) од.,
  • засобів ППО − 349 (+5) од.,
  • літаків − 313 (+0) од.,
  • вертольотів − 298 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 189 (+14) од.,
  • крилатих ракет − 1136 (+4) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 312 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 484 (+5) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics