Генштаб: Росія у війні вже втратила понад 210 тисяч солдатів

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили 410 окупантів, 11 ББМ, 12 ворожих артилерійських систем та 11 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,

танків − 3 848 (+11) од.,

бойових броньованих машин – 7 523 (+11) од.,

артилерійських систем − 3 567 (+12) од.,

РСЗВ − 584 (+1) од.,

засобів ППО − 349 (+5) од.,

літаків − 313 (+0) од.,

вертольотів − 298 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 189 (+14) од.,

крилатих ракет − 1136 (+4) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 312 (+7) од.,

спеціальної техніки – 484 (+5) од.

Дані уточнюються.