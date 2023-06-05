Розвідка Британії: Навіщо РФ масово обстрілює Україну "шахедами"

Росія протягом травня запустила по Україні рекордні понад 300 іранських дронів-камікадзе, намагаючись змусити Україну витрачати дорогі ракети, але не досягла успіху.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 5 червня, повідомляє Українська правда.

У відомстві відзначили, що запуск протягом травня понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів серії "Шахед" став найінтенсивнішим застосуванням цієї системи озброєнь на сьогоднішній день.

Британська розвідка зазначає, що Росія, ймовірно, запускає таку кількість безпілотників, намагаючись змусити Україну витратити запаси цінних, передових ракет ППО.

"Навряд чи Росія досягла значного успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА OWA-UAV, в основному, використовуючи старіші і дешевші засоби протиповітряної оборони, а також електронні засоби глушіння" , – йдеться в огляді.

На думку розвідувальної спільноти, Росія, ймовірно, також намагається виявити і завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту.

"Однак Росія залишається дуже неефективною в ураженні таких динамічних цілей на великій відстані через погані процеси наведення на ціль" , – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в одному з попередніх оглядів ішлося, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.