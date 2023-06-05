ГУР повідомило про результати роботи таємного проекту "Black Box"

Головне управління розвідки повідомило﻿, що спільний таємний проєкт ГУР, Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова "Black Box" уже завдав російським загарбникам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів, повідомляє Українська правда.

"Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і на ворожій території" , - повідомили у розвідці.

У ГУР уточнили, що протягом квітня-травня роботу проєкту окупанти помітили у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях. Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, що наразі можливо оприлюднити лише цю частину інформації про "Black Box". За його словами, проєкт працює над: