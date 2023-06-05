Україна розвинула мережу агентів у РФ і надає їм дрони для атак, - CNN

Україна розвинула мережу власних агентів усередині Росії, які працюють над проведенням диверсій проти ворожих цілей. Країна почала надавати їм безпілотники для організації атак. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє РБК-Україна.

Офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх із України до Москви.

При цьому незрозуміло, чи були інші атаки безпілотників, у тому числі спрямована на Москву та область, та інший удар по нафтопереробних заводах на півдні Росії, також скоєно з території Росії чи здійснено цією мережею проукраїнських оперативників.

Проте офіційні особи США вважають, що Україна розвинула диверсійні осередки всередині Росії, що складаються з проукраїнських симпатиків та оперативників, які добре навчені веденню такого роду війни.

Вважається, що Україна надала їм дрони українського виробництва. Так, два американські чиновники заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників були завдані з використанням наданих США дронів.

Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники у тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправлення безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані.

Контрабанда

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

"Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання - проблема кожного, тому готівка робить дива" , - сказав він.

Невідомо, хто саме контролює ці активи, хоча офіційні особи США вважають, що до цього причетні українські розвідники. Президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що можуть робити його служби безпеки та розвідки, повідомили два джерела, але не кожна операція потребує його підпису.

Атака дронів на Москву та область

Вранці 30 травня дрони врізалися в будинки в Москві та Підмосков'ї. РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, три з яких потрапили по житлових будинках. При цьому в Міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

Атака дронів на Кремль

У ніч проти 3 травня в центрі Москви пролунали вибухи - російська влада заявила про атаку дронів на Кремль і традиційно звинуватила Україну. Росіяни стверджували, що ППО нібито збило безпілотники, але на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один із дронів спалахнув над вежею Кремля.

Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є визволення власної території. Проте у розвідці США вважають, що за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.