ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленнях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Центр протидії корупції (ЦПК)

"5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди" , — йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що депутат тричі проігнорував судові засідання у ВАКС, хоча його належним чином попереджали про них. І жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки.

Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом. Його випустили на основі листа Головного управління розвідки Міноборони.

Інтереси Трубіцина на засіданні представляла державний адвокат. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня.



ЦПК зазначає, що ВАКС також зупинив судовий розгляд в частині кримінального провадження, яке стосується Трубіцина.

Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн