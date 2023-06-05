Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі високо оцінив готовність Збройних Сил України до прийдешнього контрнаступу, повідомляє Українська правда.

Про це Міллі сказав у коментарі CNN.

За словами топгенерала США, Україна "веде війну, яка є екзистенційною загрозою для самого виживання України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів і для всієї земної кулі" .

Говорячи про майбутній контрнаступ українських сил, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати" .

Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область Росії, які здійснюють російські добровольчі угруповання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вважають, що разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

У середині травня ЗМІ повідомляли, що українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.