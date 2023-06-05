У Сибіру палає підстанція, росЗМІ повідомляють про вибух

В Алтайському краї Росії сталася пожежа на електропідстанції, Telegram-канали повідомляють про вибух, повідомляє Українська правда.

"Горить підстанція в Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв" , — говорится в сообщении.

Telegram-канали Shot і Mash стверджують, що на підстанції стався вибух. За попередньою інформацією, спалахнув трансформатор. Інформації про постраждалих поки немає.