У РФ показали звернення Путіна про воєнний стан, Кремль спростовує

У кількох областях Росії на кордоні з Україною на місцевих радіочастотах передали звернення президента Росії Володимира Путіна щодо вторгнення українських військ, повідомляє Ділова столиця.

За даними телеграм-каналів, звернення прозвучало на станціях, які ведуть мовлення на Воронезьку, Курську, Бєлгородську й Брянську області.

Голос Путіна попереджав про оголошення воєнного стану, закликав жителів зазначених регіонів "евакуюватися вглиб території Росії, дотримуючись порядку й спокою":

"Росіяни, брати й сестри, сьогодні о 4.00 українські війська озброєні блоком НАТО за згодою й за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської і Брянської областей. Наші прикордонники й ЗС дали гідну відсіч силам агресора, які переважають. На території цих областей моїм наказом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, тому що для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно об'єднати всі сили РФ. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами" , – звучить у записі.

По радіо в РФ транслювали панічне звернення Путіна через "вторгнення ЗСУ" pic.twitter.com/BXefex19jA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2023

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив пропагандистському агентству ТАСС про кібератаку.

"[Звернення] точно не було. Справді, у деяких регіонах був злом. Зокрема, я знаю, що був злам на радіо "Мир" і в деяких мережах. Зараз це вже ліквідовано, взято під контроль" , – сказав він.

Декілька місцевих адміністрацій також заявили про недостовірність звернення і стабільну ситуацію в регіоні.