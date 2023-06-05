Німеччина може переглянути позицію щодо надання винищувачів для України
Німецький уряд може переглянути свою позицію щодо питання можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Deutsche Welle.
"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", — сказав він у понеділок, 5 червня, в Індонезії.
Водночас міністр відкинув можливість отримання Києвом далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.
"На цей момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", — сказав він.
Відповідаючи на запитання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому він додав, що Берлін, як і Вашингтон, завжди підкреслював, що не хотів би використання своєї зброї на території Росії. Водночас міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", вони є "надійними".
За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.
"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я б не повірив", — зазначив він.
Міністр також зазначив, що під час поїздки країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та переговорів з представниками їхньої влади він наполягає на недоцільності вимог негайного припинення війни, оскільки це означатиме успіх Росії.
Він зазначив, що саме РФ могла би покласти край цій війні, вивівши з України всі свої війська, тому припинення постачання зброї Києву не сприятиме миру.
"Україна — суверенна держава, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось ще. Це не залежить від нас", — наголосив Пісторіус і додав, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.