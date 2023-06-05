Росіяни завдали удару по Балаклії з РСЗВ "Смерч" — Харківська ОВА

Російські військові сьогодні, 5 червня, завдали удару з РСЗВ "Смерч" по місту Балаклія, Харківської області. Попередньо відомо про 9 постраждалих, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані" , - написав Синєгубов.

Він розповів, що росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.