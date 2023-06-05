Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії: депутати обіцяють бойкот

Президент Володимир Зеленський звернеться до швейцарського парламенту через відеозв'язок у четвер, 15 червня, о 14:00 (15:00 за Києвом), повідомляє Українська правда.

Про це стало відомо в понеділок під час засідання парламенту Швейцарії.

Про виступ Зеленського оголосив спікер Національної ради (нижньої палати) Швейцарії Мартін Кандінас на початку дебатів, додавши, що дату обрали за погодженням із українською стороною. Тривалість виступу не уточнюється.

Одразу після оголошення лідер парламентської групи крайньої правої Швейцарської народної партії Томас Аеші розкритикував рішення дозволити Зеленськомй виступити, заявивши, що це можна розцінювати як вплив на дебати щодо постачання зброї та боєприпасів.

Пізніше він заявив, що більшість членів його фракції на виступі президента України не будуть присутні.

Зазначимо, що Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті через відеозв’язок.

З 1970 року в законодавчому органі країни виступили 28 запрошених спікерів. Серед них були президенти країн і представники міжнародних організацій, а також міністр закордонних справ і голова сенату.

У березні 2022 року президент України виступав із промовою перед групою людей, що зібрались у Берні на День солідарності з Україною. Тоді він зокрема закликав Швейцарію зайняти сильнішу позицію щодо російських олігархів.