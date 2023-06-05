Зеленський подякував військовим з-під Бахмута за "новини, які ми очікуємо"

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам з Бахмутського напрямку, які "дали саме ті новини, які ми очікуємо", повідомляє Українська правда.

"Я вдячний кожному нашому воїну, всім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни.

Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині" , — сказав Зеленський у зверненні.

Зеленський особливо відзначив 5-ту окрему штурмову бригада та 57-му окрему мотопіхотну бригаду, які "рухаються вперед".

Він також розповів, що Україна готує нові кроки, щоб обмежити російський військовий потенціал.